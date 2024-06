Chiavari, parte la sostituzione degli impianti di illuminazione in via Vinelli

Ultimati i lavori in via Bancalari e in via Filippini, l’efficientamento della pubblica illuminazione a Chiavari proseguirà in via Vinelli.

Domani, giovedì 6 giugno, l’avvio del cantiere con la chiusura temporanea della strada per l’intera durata delle operazioni di sostituzione degli impianti.

L’intervento si inserisce all’interno del programma di potenziamento dell’illuminazione a led dell’intera città. Grazie alle risorse ottenute dal Pnrr, pari a 130 mila euro, quest’anno siamo intervenuti anche in via Perissinotti, via Pianello e largo Casini. Maggior risparmio energetico, miglior efficienza e minori costi di manutenzione gli obiettivi principali di questo progetto di ampio respiro.