Borse europee in ribasso, Milano maglia nera

Altra giornata in prevalenza negativa per le Borse europee con gli investitori in attesa dei dati sull’inflazione da Ue e Usa. Dopo i dati su mercato del lavoro e Pil negli Stati Uniti, attese le decisioni della Fed sul taglio dei tassi. Occhi puntati anche sulla Francia per il primo turno delle elezioni politiche. Chiudono in rosso Parigi (-1,03%) e Londra (-0,55%). In rialzo Francoforte (+0,3%).

Milano maglia nera, cede l’1,06% con l’ultimo indice Ftse Mib a 33.186 punti. Nel listino principale guadagna Brunello Cucinelli (+3,91%), Saipem (+3,19%) e Amplifon (+1,57%). In calo Stellantis (-4,13%), Campari (-3,66%), Recordati Ord (-2,56%).

Spread tra Btp e Bund in aumento a 157 punti (154 alla vigilia). Il rendimento del decennale italiano è al 4,02%.

Sul fronte dei cambi, seduta in lieve rialzo per l’euro che avanza sul dollaro a quota 1,071. Nei mercati delle materie prime il prezzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) è in rialzo dello 0,86%. Guadagna anche l’oro che viene scambiato a 2.327,2 dollari l’oncia.