Sono state più di 100 le imprese e le startup che hanno partecipato all’evento Smartcup Matching Table, che si è tenuto al Bic di Filse: un momento di confronto tra le imprese insediate nell’incubatore di Genova Campi, le startup partecipanti all’ultima edizione della Smartcup Liguria e gli stakeholder dell’ecosistema innovativo regionale. Un significativo momento non solo di confronto, ma anche di networking e di costruzione di sinergie e collaborazioni tra realtà in ascesa nel panorama ligure.

Erano inoltre presenti i partner del progetto Primed, di cui Filse è leader nel contesto del “Liguria Bio-lab Catch Up”.

«Una partecipazione consistente non solo nei numeri, con ben 100 tra imprese e start up, ma anche di alta qualità imprenditoriale – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – che certifica il ruolo centrale che Regione Liguria, tramite Filse, ha assunto e continua ad avere nell’ambito dello sviluppo e del sostegno a nuove realtà imprenditoriali, che guardano al futuro e costruiscono un tessuto imprenditoriale capace di generare opportunità e crescita. Un momento di confronto, contaminazione e networking, in cui PMI, startup innovative e stakeholder si sono incontrati per esplorare esigenze comuni e dare vita a nuove sinergie e opportunità di collaborazione. L’incubatore di Filse – conclude – si dimostra ancora una volta non solo centrale, ma particolarmente efficace per cogliere e permettere lo sviluppo delle idee imprenditoriali che arrivano dal territorio».

«Desidero rivolgere i più sentiti auguri di buone feste e i migliori auspici per il pieno successo delle iniziative di startup e di sviluppo che il territorio ligure richiede e che Filse intende accompagnare e sostenere con il massimo impegno – sottolinea il presidente di Filse Gerolamo Taccogna -. L’inizio del nuovo anno rappresenti per tutti un’occasione di ripartenza, con uno slancio rinnovato e una prospettiva di crescita condivisa».