All’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova nasce Generative Bionics, la prima startup sulla robotica umanoide intelligente “made in Italy” inizia la sua attività grazie a un round di investimenti pari a 70 milioni di euro, uno dei più rilevanti a livello europeo nel campo del deep tech. La nuova azienda origina dalle ricerche sulla robotica umanoide dell’Iit e si prepara a essere punto di riferimento in Europa.

L’operazione è guidata dal Fondo Artificial Intelligence di Cdp Venture Capital, con la partecipazione di Amd Ventures, Duferco, Eni Next, RoboIT e Tether. La società, guidata da Daniele Pucci, avrà sede a Genova e punta a portare sul mercato una nuova generazione di robot umanoidi intelligenti “made in Italy” progettati, con particolare attenzione al design e all’integrazione con le persone, per operare in contesti industriali e in settori come sanità e retail. Le applicazioni includono attività ripetitive, esposte ad alto rischio o ad alta intensità operativa.

L’operazione permette di integrare competenze provenienti dall’Iit: circa 70 ingegneri nel comparto tecnico confluiscono nella società, affiancati da personale specializzato nella gestione, certificazione e produzione per robot umanoidi. Il capitale raccolto permetterà di accelerare lo sviluppo prodotto, l’addestramento dei sistemi di Physical Ai – la fusione tra robotica e intelligenza artificiale – oltre alla validazione industriale e alla costruzione del primo stabilimento produttivo. L’azienda sta anche finalizzando i primi contratti con aziende nel settore della manifattura industriale, che saranno annunciati nei primi mesi del 2026, segnando l’ingresso degli umanoidi in contesti produttivi reali.

«La nostra missione è costruire un futuro in cui i robot umanoidi intelligenti collaborino quotidianamente con persone, amplificando il potenziale cognitivo e fisico dell’essere umano – afferma Daniele Pucci, ceo e co-founder di Generative Bionics -. La nostra “Physical AI” ci permette di progettare e produrre robot ispirati all’essere umano che generano un chiaro valore aggiunto per diverse applicazioni industriali. Secondo le principali analisi internazionali, il mercato della robotica umanoide supererà i 200 miliardi di euro già nel 2035 e potrebbe superare i 5 trilioni entro il 2050. È una trasformazione epocale: il nostro obiettivo è diventare l’attore di riferimento nella Physical AI per robot umanoidi integrati in un ecosistema tecnologico umano-centrico».

«Lo sviluppo della robotica umanoide intelligente rappresenta oggi l’opportunità imperdibile per il nostro Paese di fare leva su competenze scientifiche e industriali distintive, per affermarsi in un mercato caratterizzato da trend di crescita di portata generazionale – afferma Alessandro Scortecci, direttore Investimenti Diretti di Cdp Venture Capital -. La collaborazione tra Cdp Venture Capital e Generative Bionics è iniziata con un primo investimento nella fase di prototipazione, attraverso il Polo di Trasferimento Tecnologico RoboIT e si rafforza oggi con l’ingresso del nostro Fondo Artificial Intelligence e degli investitori di livello internazionale che abbiamo coinvolto. Siamo convinti che questo team abbia il potenziale per fare di Generative Bionics un campione europeo e globale, capace di posizionare l’Italia tra i leader nelle scelte tecnologiche del settore, coniugando le priorità industriali con i principi culturali che guidano la nostra visione».

Generative Bionics porta con sé oltre venti anni di ricerca, sviluppo e prototipizzazione di robot umanoidi presso Iit e nasce nel luglio 2024, con un investimento di RoboIT, Polo di Trasferimento Tecnologico di Cdp Venture Capital, su iniziativa di Daniele Pucci, Alessio Del Bue (Chief Artificial Intelligence Officer), Marco Maggiali (Chief Technology Officer) and Andrea Pagnin (Chief Business Officer) – tutti provenienti da Iit – con il supporto imprenditoriale di Davide Rota (Executive Chairman) e Jeffrey Libshutz anche loro co-founder dell’iniziativa. Iit ha concesso alla società la licenza esclusiva delle tecnologie cardine sviluppate in Italia, comprese quelle realizzate in collaborazione con Inail nell’ambito della Physical AI.

«Con il lancio di Generative Bionics, l’Istituto Italiano di Tecnologia “mette a terra” un altro fondamentale tassello della sua missione di supportare il sistema produttivo nazionale, contribuendo nel settore della robotica di ultimissima generazione», dichiara Giorgio Metta, direttore scientifico di Iit. «Sono passati vent’anni da quando abbiamo lanciato il progetto iCub, la piattaforma simbolo di Iit, che ha posto le solide basi tecnologiche per lo sviluppo della robotica umanoide dell’Istituto, formando centinaia di ricercatori, brevettando e trasferendo verso l’industria svariate soluzioni tecniche all’avanguardia. Generative Bionics è l’apice di questo lavoro: il trasferimento della scienza all’industria. Generative Bionics dimostra che il supporto continuo e stabile alla ricerca italiana porta a risultati concreti ed eccezionali. Generative Bionics è la più grande spin-off di origine accademica in Europa che ora si affaccia sul mercato globale».

Alla base degli umanoidi di Generative Bionics ci sono le tecnologie sviluppate nei principali progetti di robotica dell’Istituto Italiano di Tecnologia: iCub, il robot cognitivo per la ricerca; ergoCub, l’umanoide progettato con Inail per supportare le persone nel lavoro; e iRonCub, l’unico robot umanoide volante al mondo. Da questa esperienza, l’azienda ha definito tre pilastri tecnologici per la nuova generazione di umanoidi “Made in Italy”: una rete di sensori tattili e di forza distribuiti, derivata da iCub, che garantisce un’interazione fisica sicura; un’architettura di Physical AI, maturata con ergoCub, che consente di progettare umanoidi per applicazioni specifiche e di farli apprendere dall’ambiente reale; e metodi avanzati di AI, sviluppati con iRonCub, che permettono al robot di adattarsi a condizioni operative estreme. Insieme, questi elementi abilitano umanoidi capaci di operare con affidabilità e sicurezza in contesti reali.

A completare il quadro, un design Made in Italy curato nelle proporzioni, nei materiali e nella relazione estetica con gli esseri umani. La versione completa del primo umanoide – sintesi di questi elementi tecnologici e di design – sarà presentata in anteprima internazionale al Ces di Las Vegas.