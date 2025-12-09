Green Broker, realtà genovese specializzata in soluzioni assicurative per aziende, famiglie, nautica, automotive e trasporti, è entrata in Edge Group, operatore indipendente nel brokeraggio assicurativo.

Fondata a Genova nel 2023 da Mirko Odepemko e due manager genovesi, Green Broker nasce con l’obiettivo di offrire coperture assicurative altamente personalizzate. Nel 2024 la società ha realizzato ricavi per oltre 3,4 milioni di euro e oggi conta due sedi operative, una a Genova e una a Milano. Le previsioni per la chiusura del 2025 indicano un’ulteriore crescita, con ricavi attesi intorno ai 7 milioni di euro.

Alla guida di Green Broker opera un team manageriale con solida esperienza nel settore; la gestione operativa e lo sviluppo della divisione Automotive – core business della società – sono affidati a Luca Massa, direttore operativo e responsabile Automotive.

“L’ingresso in Edge Group – scrivono le due società in una nota – rappresenta per la realtà un passaggio strategico che coniuga autonomia operativa, valorizzazione delle competenze e accesso a una piattaforma strutturata capace di supportare una crescita scalabile, sostenibile e orientata al lungo periodo”.

«L’integrazione di Green Broker in Edge Group conferma la nostra strategia di crescita basata su realtà imprenditoriali di qualità, capaci di coniugare competenza tecnica, visione e forte relazione con il territorio – dichiara Manfredo Sciarretta, ceo di Edge Group (in foto) -. Green Broker porta con sé un modello consulenziale moderno e orientato al cliente che si integra perfettamente con il nostro progetto. Continuiamo così a costruire un gruppo sempre più solido, innovativo e capace di generare valore per clienti, partner e professionisti».

«Edge Group per noi rappresenta un modello capace di coniugare innovazione e tradizione, per questo abbiamo deciso di farne parte – commenta Mirko Odepemko, amministratore delegato di Green Broker e neo nominato Business Partner Manager di Edge -. Si tratta di una realtà orientata alla crescita sostenibile, caratterizzata da una forte attenzione al cliente e guidata da Manfredo Sciarretta, un professionista in grado di rendere semplici anche processi complessi grazie alla sua determinazione».

Con questa operazione, Edge Group rafforza la propria presenza territoriale e amplia ulteriormente il proprio portafoglio di competenze settoriali, confermando il ruolo di aggregatore di eccellenze nel panorama del brokeraggio assicurativo italiano. Nel corso del 2025 Edge Group ha integrato 17 società, sempre nel rispetto dell’identità e della professionalità di ciascuna, valorizzando i talenti e creando sinergie e valore aggiunto per i clienti. Con queste operazioni Edge Group arriva a superare i 300 milioni di euro in premi gestiti, con il supporto di una squadra di oltre 300 professionisti, che testimoniano la dimensione, la solidità e il valore del Gruppo.