Nasce a Genova una nuova sinergia tra due realtà liguri: Figenpa spa e Green Broker srl, entrambe con sede legale nel capoluogo ligure, hanno siglato un accordo di collaborazione strategica che punta a fornire alle pmi un supporto integrato, unendo le soluzioni di finanziamento di Figenpa a una consulenza nella gestione assicurativa offerta da Green Broker.

La firma, avvenuta alla presenza di Ivo Ghirlandini, amministratore delegato di Figenpa spa, e Mirko Odepemko, amministratore delegato di Green Broker srl, segna l’inizio di una partnership strutturale fondata sull’idea che il credito e la copertura del rischio non debbano più essere due mondi separati, ma parti di una stessa strategia di crescita.

«Sono orgoglioso di questa partnership per due motivi fondamentali − spiega Mirko Odepemko − il primo è legato al territorio: due aziende genovesi che collaborano rafforzano la vocazione della città come crocevia tra finanza e assicurazioni. Il secondo è strategico: Figenpa ha capito quanto sia essenziale accompagnare le PMI verso una gestione consapevole del rischio, condizione imprescindibile per crescere in modo sostenibile».

Ivo Ghirlandini, amministratore dlegato di Figenpa, sottolinea la visione comune delle due società: «Con questa collaborazione vogliamo offrire alle imprese un percorso completo, che unisca soluzioni finanziarie personalizzate e una gestione strutturata del rischio. Le pmi sono il motore dell’economia italiana: proteggerle significa proteggere il futuro del Paese».

L’obiettivo dell’intesa è chiaro: fornire strumenti per rafforzare la solidità delle pmi, sostenendole in una fase storica in cui l’evoluzione tecnologica, la volatilità dei mercati e le nuove normative impongono strategie più integrate e lungimiranti.