Per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile, giovedì 11 dicembre dalle ore 6:00 alle ore 22:00 Ireti interromperà la fornitura idrica: la chiusura dell’acqua riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via san Quirico nel tratto compreso tra il civ. 1 e il civ. 30
• Via Serro a Morego
• Passo Morigallo
• Via Inferiore Budulli.
In considerazione della rilevanza primaria della rete interessata, si informa che, al fine di consentire gli interventi di riparazione, potranno verificarsi temporanei abbassamenti di pressione, interruzioni dell’erogazione idrica e fenomeni transitori di intorbidimento dell’acqua anche nei quartieri di San Quirico, Bolzaneto, Teglia, Rivarolo, Certosa, Sampierdarena e nelle aree adiacenti.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario
