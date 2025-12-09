In occasione dello sciopero nazionale del settore ambientale proclamato dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per mercoledì 10 dicembre 2025, Aprica informa che potrebbe non essere garantito il normale svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e di igiene del suolo, oltre che l’apertura degli sportelli e gli infopoint gestiti da Aprica.

Per minimizzare eventuali disagi Aprica invita la cittadinanza e le attività commerciali a seguire alcune indicazioni: in caso di raccolta domiciliare, evitare l’esposizione dei rifiuti per preservare il decoro urbano, qualora la raccolta avvenga tramite contenitori stradali, è opportuno conferire i rifiuti solo se i contenitori risultano ancora capienti.

Infine, potrebbe non essere garantita l’apertura dei centri di raccolta comunali e dei centri del riuso.

Inoltre, Aprica segnala che nella giornata di oggi, martedì 9 dicembre potrebbero verificarsi possibili ritardi nella raccolta a causa delle assemblee sindacali indette per quel giorno.