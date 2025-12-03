Mr. Dee Still, la startup genovese nata nel 2022 come e-commerce di spirits, annuncia la chiusura dell’ultimo round di finanziamenti e l’ingresso dell’agenzia di marketing integrato Twow come nuovo partner, portando la raccolta complessiva oltre il milione di euro.

Con il nuovo socio strategico e il consolidamento della struttura, Mr. Dee Still potenzia l’offerta di servizi lungo tutta la filiera della comunicazione nella beverage industry, passando dall’essere uno shoppable magazine ad una vera a propria media company. Alle già rodate attività di social media management, branded content e trade advocacy, l’ingresso di Twow permetterà infatti anche la completa operatività nel settore della digital strategy.

Accanto al nuovo partner Twow, la compagine storica rimane parte del progetto: Fos spa e Timossi spa mantengono la loro posizione, l’agenzia Dude continua a supportare la startup a livello strategico con diversi progetti attivi mentre un nuovo angel investor porta il suo importante contributo al funding.

«Abbiamo scelto di investire in Mr. Dee Still perché crediamo nel valore dei progetti che sanno andare oltre, muovendosi in modo intelligente dove il mercato mostra spazio e potenziale. Il beverage è un settore che può evolvere ancora molto e la combinazione tra il nostro know-how nel marketing digitale e l’esperienza verticale di Dee Still ci permette di costruire servizi innovativi, allineati alle evoluzioni del mercato, ma allo stesso tempo utili e pensati sui bisogni reali dei brand. Questa operazione, per Twow, rientra in una strategia più ampia di investimenti in realtà con potenziale, dove possiamo portare valore reale e supportare la crescita con competenze, metodo e visione» spiega Emanuela Genovesi, ceo e co-founder di Twow.

«L’obiettivo di Mr. Dee Still rimane lo stesso: shaping drinking culture, vivere la bar industry a trecentosessanta gradi ed essere attori protagonisti nella definizione dei trend del settore; conoscere i bar, contribuire alla loro forma e offrire ai brand la possibilità di costruire percorsi di marketing e storytelling adatti al mercato. Mr. Dee Still è la volontà di comprendere il presente, le nuove sensibilità e come l’impresa si possa adattare alle esigenze di più generazioni», Tobia Lorenzani, founder Mr. Dee Still.