Federagit Confesercenti Liguria è co-promotrice di una petizione, lanciata su Change.org insieme alle altre principali associazioni di categoria, che invoca lo stop all’uso del sedile di servizio sui bus turistici. Un’iniziativa che i rappresentanti delle guide turistiche hanno deciso di assumere nel nome della sicurezza, e sulla scia della tragica morte della collega Marina Chiarina, vittima la scorsa settimana di un incidente a bordo di un pullman turistico sulla A10, dove era appunto seduta, come prassi per tutte le guide, sul sedile di servizio a fianco all’autista.

«Quanto accaduto recentemente a una nostra collega su un’autostrada ligure non è purtroppo il primo caso in cui, in incidenti del genere, la persona che siede sul sedile accanto al conducente ha la peggio – rimarca Antonella Cama, coordinatrice regionale Federagit -. Si tratta infatti del sedile riservato a noi accompagnatori turistici che, non a caso, lo abbiamo ormai ribattezzato da tempo “il posto del morto”, proprio per la sua esposizione e scomodità: non è ammortizzato, è più piccolo degli altri, non ha spazio per le gambe e ancor meno per tutto il materiale – cartelli, radio, zaini vari – che dobbiamo utilizzare nel nostro lavoro».

«Con questa petizione – spiega Cama – ci poniamo l’obiettivo di modificare la normativa vigente per arrivare all’immediata interdizione dell’uso del sedile di servizio in tutti i pullman e la sua successiva eliminazione, nonché a riservare automaticamente i primi due posti lato porta agli accompagnatori turistici , alle guide turistiche e alle guide ambientali escursionistiche. La sicurezza sul posto di lavoro, infatti, deve prevalere su qualsiasi altro aspetto, ed intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica, il legislatore e tutte le autorità competenti non solo attraverso questa raccolta firme, ma anche portando il tema al tavolo nazionale del turismo scolastico».