«Leggo da parte dei parlamentari del Pd accuse ai parlamentari di centrodestra di aver girato le spalle all’Iit. Faccio notare che, come preannunciato, è stato presentato un emendamento al Senato dal nostro gruppo parlamentare, con le firme delle senatrici Gelmini e Versace, già cofirmato anche dal senatore di Fdi Gianni Berrino, e che sono certa potrà avere la firma di altri colleghi liguri, per integrare le risorse dell’istituto di 5 milioni l’anno per i prossimi tre anni».

Così Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e vicepresidente della X commissione attività produttive.

«L’emendamento − aggiunge Cavo − è tra i segnalati, cioè tra quelli che riteniamo prioritari. Non cadiamo nel gioco della strumentalizzazione su un tema su cui davvero non ce la saremmo aspettata, proseguiamo nei lavori parlamentari utilizzando gli strumenti che riteniamo più importanti rispetto agli ordini del giorno».