«La maggioranza alla Camera ha bocciato la nostra richiesta di ripristino dei fondi al’Iit. Ecco il risultato delle promesse del vice ministro Rixi e della destra che guida la Regione: alla prima occasione che la maggioranza di governo aveva di ripristinare quei fondi, invece di votare il nostro impegno attraverso un Ordine del Giorno al decreto Semplificazioni all’esame della Camera, ha deciso di voltare le spalle a quella che è un’eccellenza nel settore tecnologico, scientifico e dell’innovazione ligure e di tutto il Paese». A dirlo sono i deputati Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino dopo la discussione dell’ordine del giorno da loro presentato.

«La destra – attaccano – pensa di sostenere ricerca e università togliendo risorse. Tagli su tagli che stanno incidendo pesantemente sull’Iit ma anche sull’Università di Genova. Torneremo a chiedere il ripristino di quei fondi perché non ci fermeremo a questo primo no. Sostenere la ricerca è essenziale per costruire il futuro del Paese».