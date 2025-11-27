Medov Group annuncia l’acquisizione del 50% di Prosper, agenzia marittima di Genova fondata nel 1955 e da settant’anni di proprietà della famiglia Castelbarco Albani. L’operazione segna l’inizio di una nuova fase nella storia della società e dà avvio a un progetto condiviso che unisce l’esperienza multisettoriale di Medov Group, il radicamento territoriale di Prosper e il know-how spedizionistico della controllata Erixmar, guidata dal presidente Stelio Taraschi.

Da decenni Prosper è un punto di riferimento nel porto di Genova per armatori internazionali e P&I Clubs, grazie a servizi integrati che includono assistenza completa alle navi in porto, coordinamento tecnico e commerciale delle operazioni, supporto operativo h24 e attività specialistiche quali la movimentazione di veicoli ad alto valore e prototipi, oltre alla gestione dei sinistri marittimi con il supporto di esperti legali e tecnici.

«L’avvio di questo nuovo capitolo è per noi motivo di grande soddisfazione. L’ingresso di Medov Group offrirà a Prosper nuove opportunità di crescita e sviluppo, permettendoci di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nel settore e di affrontare con ancor più energia le sfide del mercato – dichiara Laura Castelbarco, Presidente di Prosper -. Sono certa che la collaborazione porterà alla creazione di sinergie strategiche di grande valore, capaci di generare benefici concreti per tutte le aziende coinvolte».

A seguito dell’operazione, la governance di Prosper combinerà continuità e rinnovamento: Laura Castelbarco rimarrà presidente, mentre Giulio Schenone, Group ceo di Medov Group, entrerà nel consiglio di amministrazione. La direzione operativa sarà affidata ai nuovi amministratori delegati Gianfranco Gazzolo (raccomandatario di Prosper) e Luigi Derchi (General Manager di Medov Shipping Services).

Commentando l’accordo, Giulio Schenone, Group ceo di Medov Group, afferma: «L’ingresso in Prosper rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del Gruppo. Condividiamo con la famiglia Castelbarco e con Stelio Taraschi una visione industriale fondata sulla tradizione, sull’affidabilità e sul valore delle competenze. Unendo le nostre esperienze intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel settore dello shipping, creando nuove opportunità di sviluppo per clienti, partner e territori. Questo progetto apre prospettive significative per il futuro di Medov Group, che guarda a obiettivi sempre più solidi e ambiziosi».

“L’ingresso di Prosper all’interno dell’ecosistema Medov Group consolida il presidio del Gruppo in un segmento chiave dello shipping e pone le basi per una sinergia operativa ancora più ampia. La collaborazione con la famiglia Castelbarco e con Stelio Taraschi amplia inoltre il perimetro delle partnership strategiche, in un’ottica condivisa di crescita, internazionalizzazione e valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane”, scrive il Gruppo.

Il percorso di sviluppo di Medov Group – nuovo brand commerciale della holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone – prosegue con dinamismo. Nel corso del 2025 il Gruppo ha portato a compimento il proprio progetto di rebranding, inaugurato Janua Algor, il nuovo magazzino refrigerato di Genova Voltri, e finalizzato l’acquisizione di Programma Mare srl, azienda spezzina che ha innovato i metodi tradizionali di packaging, stoccaggio e spedizioni di yacht e macchinari industriali. Con 400 dipendenti nel mondo e un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro nel 2024, Medov Group si conferma una realtà multisettoriale e diversificata: dai servizi di agenzia marittima alla gestione di compagnie di navigazione, dalle spedizioni internazionali alla logistica portuale e alla supply chain, fino ai servizi dedicati ai tour operator e alla nautica da diporto.