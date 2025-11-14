Rita Ogno è stata confermata presidente provinciale a Genova di Fiaip, la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, che riunisce la maggior parte degli operatori professionali abilitati.

Dopo l’elezione a presidente nazionale, lo scorso mese di ottobre, del genovese Fabrizio Segalerba, la conferma di Rita Ogno rafforza il ruolo di Fiaip in una città che conta oltre 450 associati, la terza in Italia.

Nel consiglio provinciale sono stati eletti anche Diego Castelli, Adriano Profumo, Massimo Segalerba, Marta Gastrini, Davide Granelli, Stefania Longo, Monica Sbrana, Renato Ciuffetti, Antonio Piccioli e Matteo Scaniglia.

Semplici e chiari i pilastri del programma del nuovo consiglio provinciale: formazione professionale continua per offrire il massimo della qualità nel rapporto con la clientela, lotta all’abusivismo e al “sommerso” ma anche maggiore presenza degli agenti immobiliari ai tavoli di concertazione e laddove dove si discute di argomenti legati alla casa come affitti, tassazione degli immobili e normative green.

«L’obiettivo primario – ha spiegato Rita Ogno – sarà quello di informare i Cittadini sull’importanza di affidarsi a professionisti qualificati e certificati abituati ad operare in modo trasparente e che tutelano il cliente in ogni fase della compravendita di immobili o nella ricerca di soluzioni abitative».

Fiaip ha voluto con forza la firma del Patto d’intesa per la lotta all’abusivismo. Una battaglia che la federazione degli agenti immobiliari combatte da quando è nata, nel lontano 1976, per una maggiore trasparenza e per rafforzare sempre di più il rapporto di fiducia che deve esserci tra clienti e professionisti.

«Lavoreremo per far comprendere – prosegue Ogno – che la commissione non è una spesa ma piuttosto il miglior investimento che si possa fare quando si acquista una casa, che per la vita che per fare un investimento».

Fiaip intende poi partecipare a tutti quei tavoli, quelle riunioni, dove si discute delle tematiche legate alla Casa: dalle proposte per nuove Leggi sino ai confronti con le associazioni di categoria per risolvere problemi scottanti come quello degli affitti, degli investimenti per rafforzare il diritto all’abitazione sino ai problemi legati alle nuove normative green.

«Fiaip ha una rete di associati in grado di fotografare al meglio l’andamento del mercato come le problematiche del settore. Ogni giorni sediamo al fianco di chi compra o vende casa ma anche di chi cerca in affitto o intende offrire il proprio immobile al mercato delle locazioni. Affrontiamo gli argomenti a 360 gradi e ci piacerebbe poter contribuire con la nostra esperienza al dibattito che spesso si limita ad affrontare le criticità da un solo punto di vista».