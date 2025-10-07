Il genovese Fabrizio Segalerba è stato eletto presidente nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali – Fiaip nel corso del XVI° Congresso nazionale, conclusosi sabato a Riccione, al Palazzo dei Congressi.

Innovazione nella continuità e una nuova visione per affrontare le sfide del futuro per tutta la categoria al centro della tre giorni nella quale si è parlato di transizione green, intelligenza artificiale, politiche abitative, nuovi modelli di abitare in un mercato immobiliare che non smette di evolversi, oltre alle grandi sfide che gli agenti immobiliari professionali saranno chiamati ad affrontare nel futuro più prossimo.

Fabrizio Segalerba, 57 anni di Genova, neo presidente nazionale Fiaip ha sottolineato nel suo intervento l’importanza dell’agente immobiliare una figura centrale nella società e nel territorio, innovazione, qualità, formazione continua e professionalità per rafforzare la percezione dell’agente come punto di riferimento nel mercato immobiliare per cittadini e istituzioni. “Una Fiaip che si rinnova e che sia una bussola per i suoi iscritti, voce nei luoghi che contano, motore del futuro per la professione”.

Tra le sfide messe in campo dal nuovo presidente nazionale “ci sarà la transizione green con le ricadute della Direttiva europea sulle case green che, al momento, è in una fase di evoluzione dopo un primo stop che c’è stato nello scorso anno. Poi, un’altra sfida sarà sicuramente l’evoluzione demografica e sociale che cambia la domanda abitativa e la crescente digitalizzazione nei processi, oltre al rischio di nuove forme di abusivismo nei confronti dell’agente immobiliare favorito dalle varie piattaforme online. Non dobbiamo dimenticare che un’altra sfida importante sarà quella dell’intelligenza artificiale, una rivoluzione che è già in atto, che può cambiare radicalmente il nostro lavoro. La Federazione, nei prossimi anni, dovrà farsi promotrice di questa sfida organizzando momenti di incontro, formazione, strumenti dedicati affinché l’Ai diventi un alleato per l’agente immobiliare e non una minaccia”.

«Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo vissuto tutti in questo Congresso nazionale Fiaip – dichiara il neo presidente – abbiamo eletto insieme, una nuova classe dirigente giovane coraggiosa ancora più unita e più forte che intende rendere nei prossimi anni sempre di più protagonisti tutti gli agenti immobiliari, per rispondere alle esigenze del mercato».

La Federazione, che rappresenta oggi più del 53% delle agenzie immobiliari italiane presenti sul mercato e più di 10mila agenti immobiliari, lavorerà nei prossimi anni per creare un sindacato che include, partecipa e difende. Una Fiaip che unisca sempre più, dia voce ed unisca i territori. Oggi il Congresso nazionale Fiaip ha visto la collaborazione fattiva della Federazione con politici di tutti gli schieramenti e stakeholders del comparto intervenuti, insieme a più di 500 delegati, alla tre giorni di Riccione.

Eletti insieme al presidente nazionale Segalerba i vicepresidenti nazionali Marco Pusceddu, Giuliana Taranto, Corrado Mirra, Riccardo Ceci, Franco Lepidi, Elena Lui, componenti del Comitato esecutivo, il vicepresidente nazionale vicario Fiaip Francesco La Commare, il segretario nazionale Marco Bettiol e il tesoriere nazionale Carmelo Mazzeppi.

Chi è Fabrizio Segalerba

Il neo eletto presidente Fiaip Fabrizio Segalerba è un agente immobiliare, valutatore certificato, è nato a Genova nel 1968. Nel 1994 ha aperto l’agenzia immobiliare nell’antico quartiere del “Carmine”. Nel 2005 è diventato perito esperto in stime e valutazioni della Camera di Commercio di Genova, nel 2006 consulente tecnico del Tribunale di Genova e, successivamente, ha conseguito la certificazione UNI 11558:2014. Oggi è agente immobiliare certificato anche secondo la norma UNI 11932:2024. Iscritto a Fiaip nel 1996, ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale di Genova (2005), presidente provinciale (2009), presidente regionale Liguria (2013), presidente del Consiglio nazionale e, dal 2017 al 2025 ha ricoperto la carica di segretario nazionale.