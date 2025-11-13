Due palcoscenici, un solo obiettivo: mostrare come la Liguria possa unire l’autenticità del suo territorio alla professionalità di una filiera congressuale in crescita. A Italy at Hand e Mice Trade Show, in corso a Venezia fino al 14 novembre, la riviera italiana si presenta in forze: un’unica identità territoriale per due importanti contesti di respiro internazionale, con decine di incontri programmati con buyer e operatori specializzati.

La Liguria si racconta come destinazione capace di unire paesaggio e professionalità, fascino e infrastrutture: una combinazione che negli ultimi anni sta aprendo nuove e interessanti prospettive per il turismo congressuale nella regione. L’obiettivo è intercettare la domanda crescente di destinazioni più “a misura d’uomo”, dove il lavoro incontra l’esperienza autentica del territorio.

«La partecipazione a questi due appuntamenti conferma l’impegno della Regione nel valorizzare un comparto, quello del turismo congressuale, che sta crescendo in modo costante e genera importanti ricadute per tutto il territorio – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi –. Lavoriamo per rendere la Liguria una destinazione sempre più riconosciuta anche nel settore Mice, forti del connubio tra qualità dell’offerta, bellezza del contesto e accoglienza di alto livello.»

A rappresentare la regione le aziende del consorzio Meet in Liguria, presenti a entrambi gli eventi per consolidare la visibilità del brand Liguria nel settore Mice. Le sedi congressuali, le dimore storiche e i palazzi affacciati sul mare diventano così i protagonisti di un racconto che parla di autenticità, accessibilità e qualità dell’accoglienza.

Fino a venerdì, gli operatori liguri incontreranno decine di buyer nazionali e internazionali provenienti dai principali mercati europei. Un’occasione preziosa per tessere nuove relazioni, promuovere il territorio come destinazione per meeting, incentive e convention, e consolidare il ruolo della riviera italiana come punto di riferimento per un turismo d’affari sempre più sostenibile e legato alle identità locali.