Dalla genovese CT Solutions è nato lo spin off Fluix Lab, laboratorio digitale che ridefinisce il marketing e il posizionamento online delle aziende di Liguria, Lombardia e Piemonte con il metodo “Fluix Core” e lo strumento di misurazione “Fluix impact”

CT Solutions e Fluix Lab coesisteranno parallelamente: CT Solutions continuerà a essere punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico, forte di un’esperienza consolidata nel settore del digital marketing e del posizionamento aziendale, Fluix Lab è il laboratorio creativo, dedicato a design, strategie marketing e comunicazione, mira ad accompagnare le aziende nel loro percorso di crescita e digitalizzazione. Offre servizi digital, creazione di contenuti e sviluppo di siti web, punta su un metodo innovativo e la comunicazione “Fluix Core”.

Si tratta di un metodo operativo che analizza lo stato dell’azienda sul mercato e individua le aree con maggiore potenziale di crescita. Il sistema si basa su quattro pilastri strategici: brand, contenuti, community e growth. Ciascuno di questi integra strumenti di intelligenza artificiale e automazione, aumentando l’efficienza e le performance complessive.

L’azienda potrà riscontrare la propria crescita attraverso il “Fluix Impact”, un servizio di misurazione di dati che va oltre il semplice report, fornendo metriche reali. Ne beneficerà la capacità di prendere decisioni rapide basate su dati concreti a disposizione.

Un team nato dall’esperienza ventennale di CT Solutions garantisce un costante ascolto dei bisogni delle aziende con idee, proposte e spunti, per un portfolio che al momento si attesta, tra servizi software e digitali, sulle cinquanta unità. L’approccio trasversale ed eterogeneo tra le diverse tipologie di mercato permette di rivolgersi a tutte quelle realtà che mirano a digitalizzare i processi, ottenendo visibilità e comunicando in modo efficace sul contesto di riferimento.

«Quasi vent’anni fa, con CT Solutions – dichiara il direttore responsabile di Fluix Lab Benedetto Trichini – siamo partiti da un piccolo box con la sola forza delle idee e dei sogni –. Oggi, con Fluix Lab, rivivo esattamente la stessa energia: è come ripartire da zero, ma con un bagaglio di esperienza enorme. Questa nuova identità è il risultato di un percorso condiviso e dell’entusiasmo del nostro team, una spinta che ci ha portato a formalizzare un metodo unico. Il nostro ruolo è dare alle aziende quella tranquillità che nasce dalla conoscenza: offriamo un sistema che costruisce asset solidi (identità, contenuti, community e crescita) e li amplifica con tecnologia e AI. È per noi un onore accompagnare gli imprenditori in questo viaggio, trasformando le loro ambizioni in una crescita solida, misurabile e duratura. È qui che l’emozione del brand incontra la concretezza del risultato».

Dal 15 al 22 novembre 2025 andrà in scena “Ecco Digital Forum” ad Alessandria, con Fluix Lab che, in qualità di main sponsor, rafforzerà la propria identità sul nord-ovest italiano, in un contesto dinamico che prevede numerosi incontri e networking in ambito digitale.

Benedetto Trichini e Francesco Castagnasso, amministratore delegato di CT Solution, saranno protagonisti della giornata conclusiva di sabato 22 novembre con un intervento all’interno del talk “Quando il digitale diventa identità: la nascita di un nuovo brand”.