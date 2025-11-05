Nasce la Fondazione Genova Startup Ets per sostenere lo sviluppo dell’innovazione a Genova, lavorando in sinergia con tutti gli attori già presenti sul territorio e offrendo servizi gratuiti di supporto a chi vuole creare una nuova impresa o muovere i primi passi nel mondo delle startup.

La Fondazione – di cui in questo articolo avevamo presentato il Comitato promotore – nasce grazie al contributo di 20 persone, il sostegno tecnico di Social Hub Genova e il supporto di cinque realtà genovesi: Circle Group, Happily srl, Talent Garden Genova, Appfactory srl e CyberTribu.

La neonata Fondazione Genova Startup si presenta su Linkedin raccontando la sua missione “esplorare, supportare e aprire la strada a nuovi modelli di impresa, rendendo Genova il contesto ideale per creare e sviluppare innovazione responsabile” e la sua visione “vedere Genova ricca di aziende innovative, punto di riferimento per giovani e professionisti interessati a innovazione, imprenditorialità e startup”.

Con l’obiettivo di costruire un ecosistema integrato, in cui ogni talento possa trovare spazio e riconoscimento, Genova Startup e Women Startup, il progetto dedicato all’imprenditoria femminile, si uniscono nello stesso percorso.

Foto dal profilo Linkedin di Fondazione Genova Startup