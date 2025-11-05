Innovation Hub South Europe srl (Inhuse) organizza a Genova un evento dedicato alle aziende per raccontarsi e invitarle a entrare nella propria rete di innovazione.

Innovation Hub South Europe nasce nel 2020 come startup dall’idea dell’imprenditrice casertana Anna Galdieri che ha trasformato il suo impegno nella sua Associazione Centro Servizi, in un’impresa che è diventata un punto di riferimento per la qualità dei servizi che offre come Incubatore Certificato alle startup innovative, trasformandosi nel 2023 in Innovation Hub South Europe offrendo anche i servizi di organismo di ricerca iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (Mur) , Ctt – Centro di Trasferimento Tecnologico di Unioncamere e Ente Formativo accreditato.

L’appuntamento Inhuse Territory Genova, in collaborazione con Space4business e WorkSpaceGenova, si terrà l’11 novembre, dalle 17 alle 20 in via Brigata Bisagno 2: sarà l’occasione per presentare l’iniziativa al pubblico, spiegare i servizi a supporto delle startup in ogni fase del loro sviluppo e illustrare le opportunità di collaborazione con le pmi, con i consulenti e gli investitori.

Il programma

Apertura dei Lavori: Intervento di Pasquale Brancaccio, direttore di Innovation Hub South Europe; presentazione di Stefano Repetto, direttore Workspace Italia e Gianluca Marconi, founder Space4business.

Saluti istituzionali.

Intervento Alessandro Apollaro presidente Ban Liguria Business Angels e private equity.

Pitch delle Startup

Intervento Gabriele Passarelli ceo Gzeta Adv – Startup e comunicazione.

Agevolazioni e misure economiche: presentazione a cura di Invitalia sulle agevolazioni e misure economiche a favore delle startup.

Chiusura dei Lavori: A cura di Conflavoro pmi Genova.

Modera: Sara Tagliente.

Data: 11 novembre 2025

Orario: Dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Luogo: via Brigata Bisagno 2 int 25-.7° piano scala sx, Genova

A questo link è possibile iscriversi all’evento.

Maggiori informazioni sul sito https://inhuse.com/