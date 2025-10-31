«Con questo decreto ministeriale verrà dato un grande aiuto alle imprese per gli alloggi dei dipendenti del settore del turismo: un’ulteriore agevolazione per le imprese del settore che va ad unirsi ai bonus erogati dal Patto del Lavoro nel Turismo».

Così l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha commentato questa mattina, nel corso di un convegno organizzato dalla UilTucs “Occupazione turistica: un motore da valorizzare”, la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero del Turismo relativo al finanziamento complessivo di 120 milioni di euro, di cui 54 milioni destinati a interventi sugli immobili e 66 milioni in contributi per sostenere i costi di locazione degli alloggi dei dipendenti del comparto turistico italiano.

L’assessore ha anche comunicato i dati dell’edizione 2025 del Patto del Lavoro nel Turismo: «Abbiamo avuto 270 assunzioni stabili con un incremento del 21% rispetto al 2024, 47 lavoratori in più pari a quasi 2 milioni di euro che valgono il 40% dei fondi inizialmente assegnati. Di questi 270 lavoratori assunti a tempo indeterminato, 115 sono nelle strutture ricettive, 147 nei pubblici esercizi e 8 negli stabilimenti balneari coerentemente con la loro stagionalità. È un segno che il meccanismo di priorità introdotto nel 2025 sta orientando le risorse verso l’occupazione di qualità».