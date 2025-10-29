Alla presenza del segretario generale nazionale Uiltucs Paolo Andreani, si terrà il prossimo 31 ottobre a Genova il convegno: “Occupazione turistica: un motore da valorizzare”. L’iniziativa si svolgerà dalle 9:30 alle 13:00, presso l’ Hotel Bristol Palace – via XX Settembre 35. Organizzata dalla Uiltucs Liguria offre un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali confermando il ruolo del turismo come risorsa economica fondamentale, ma ancora non pienamente sfruttata.

«Nonostante la straordinaria ripartenza del settore dal 2023, stiamo assistendo a una preoccupante fuga di specialisti, un fenomeno nuovo e non sottovalutabile – spiega Marco Callegari, segretario generale Uiltucs Liguria – La forte carenza di personale qualificato non è colmabile nel breve e medio periodo e le cause non vanno ricercate nella crisi, ma nelle condizioni di lavoro».

Il settore del turismo è un aggregato di attività molto diverse tra loro, che nasconde profonde criticità strutturali nel lavoro e nella sostenibilità ambientale e sociale. «Tutti elementi che se non affrontati rischiano di compromettere la reale capacità di traino del settore per l’economia Italiana», afferma Callegari.

Tiziana Beghin, assessora al turismo del Comune di Genova, e Riccardo Serri, segretario generale confederale Uil Liguria, apriranno l’iniziativa con i saluti istituzionali.

I principali dati di contesto verranno illustrati da Roberto Vegnuti, coordinatore Data Lab Uiltucs Liguria, la relazione tematica sarà a cura di Marco Callegari, segretario generale Uiltucs Liguria.

Parteciperanno al dibattito: Luca Lombardi, assessore al Turismo Regione Liguria; Samantha Merlo, segretaria nazionale Uiltucs; Fabrizio Marti, Consiglio provinciale Ordine dei Consulenti di Genova; Aldo Werdin, Confcommercio Federalberghi Liguria; Laura Gazzolo, vicepresidente della sez. Turismo di Confindustria Genova; Marco Benedetti, presidente Confesercenti Liguria; Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova. Concluderà i lavori: Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs.