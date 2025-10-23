«Negli ultimi anni il turismo canadese verso l’Italia è cresciuto in modo significativo, nel 2024 i viaggiatori canadesi sono aumentati di quasi il 30%. Una tendenza che la Liguria intende intercettare, proponendosi come destinazione ideale per un pubblico sensibile alla qualità delle esperienze soprattutto outdoor, alla sostenibilità e alle atmosfere autentiche. Anche i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale confermano la crescita: nel 2024 oltre 49 mila turisti canadesi hanno scelto la Liguria (+6,5%), generando più di 114 mila presenze (+4,7%)».

Lo ha dichiarato l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi, che ha preso parte a “Liguria Meets Canada”, iniziativa realizzata in collaborazione con Enit Canada e il Consolato Generale d’Italia a Montréal.

Si è trattato di un viaggio di tre tappe – Montréal, Toronto e Vancouver – per far conoscere al pubblico canadese una Liguria contemporanea, autentica e accogliente, capace di coniugare mare, cultura, sapori e tradizioni.