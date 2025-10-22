Dopo quelle di ieri a Savignone, giungono nuove segnalazioni di disservizi sulle corse Amt, questa volta da parte dei cittadini di Varese Ligure e Maissana. Anche in questo caso a rimanere a piedi sono stati gli studenti che aspettavano l’autobus per raggiungere scuola.

Questa mattina a saltare è stata la corsa della linea 996 che parte da località Mereta alle ore 7.10 portando gli studenti a scuola a Sestri Levante alle ore 7.45

“Quello di oggi – scrivono i genitori – è stato un grave disservizio in quanto la linea 996 che parte dalla località Mereta alle ore 7.10 è una corsa scolastica che serve non solo i ragazzi dei Comuni di Varese Ligure e Maissana ma anche i ragazzi dei Comuni di Castiglione Chiavarese e Carro”.

“Oggi i ragazzi rimasti a piedi in loc. Mereta erano 13, tutti diretti a scuola e tutti minorenni; ma non c’erano solo loro ad attendere l’autobus, c’erano anche diverse persone anziane. Comprendiamo che possano esserci disguidi e guasti ma due in 4 giorni ci sembra troppo. Un guasto può accadere (se è questa la motivazione della mancanza della corsa) ma dovrebbe essere inviato al più presto un mezzo sostitutivo tenendo presente che si trasportano ragazzi e non oggetti”.