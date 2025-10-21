Arrivano a decine le segnalazioni sui disservizi prodotti dalla crisi Amt nel Comune di Savignone. A dirlo è il primo cittadino, Antonio Bigotti.

«Non possiamo accettare l’interruzione del servizio prodotto dalle ditte di appalto che mettono in ginocchio le tante famiglie che assicurano al pubblico i minori che vanno a scuola – dichiara il sindaco di Savignone, insieme all’assessore comunale ai trasporti Giada Campus – Corse che saltano, bambine e bambini che restano a piedi, genitori che si devono organizzare e mandano in tilt il sistema familiare tra lavoro e impegni. Eticamente non possiamo accettare la grave realtà che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori di Riccitelli e di altre ditte in appalto Amt a causa dei salari non pagati agli autisti che effettuano il servizio quotidiano. Devono essere messe in campo azioni significative affinché l’entroterra non rimanga ostaggio di una crisi che deve trovare risposta nell’alveo di un servizio essenziale che, per il Comune di Savignone, deve essere pubblico e inclusivo».

Sul tema della nuova tariffazione il sindaco Bigotti e l’assessore Campus così si esprimono: «Se ci saranno aumenti nella tariffazione, esigiamo un servizio più capillare sul territorio e da Genova per l’entroterra: le cittadine e i cittadini dei piccoli Comuni devono avere come tutti gli altri il diritto alla mobilità».