Una mattinata di lavori per illustrare l’ecosistema dell’innovazione, condividere le buone pratiche e mettersi a confronto: si terrà venerdì 17 ottobre a partire dalle 9.30, nella sala “Pozzoli” nella sede di Confindustria La Spezia in via G. Minzoni 2, il roadshow dedicato ai Poli di innovazione e ricerca della Regione Liguria.

L’evento, co-organizzato dalla Regione e dal Polo Dltm – di cui il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine è soggetto gestore -, costituisce la tappa del Levante ligure di un tour promosso dalla Regione Liguria per far conoscere le attività e le aziende di queste cinque realtà, mettendo in primo piano il loro ruolo virtuoso nella promozione della crescita e dello sviluppo.

Durante i primi due tavoli, saranno illustrati dai poli le loro attività insieme ad alcune aziende ad essi associati; a seguire, il giornalista Leonardo D’Imporzano modererà una tavola rotonda sul tema della salvaguardia dell’ambiente marino, a cui prenderanno parte il Parco Nazionale delle Cinque Terre, l’azienda partner Oceanhis e una variegata rappresentanza dei soci del Dltm: Adsp del Mar Ligure Orientale, Cnr, Zenit Ambiente, Rina.

L’ingresso all’evento è aperto a tutti e gratuito: per registrarsi compilare il form a questo indirizzo.

Qui il programma completo dell’evento.