Venerdì 17 ottobre in tutta Italia sarà sciopero del comparto dell’igiene ambientale che coinvolgerà anche i lavoratori di Amiu Genova.

A Genova oltre allo sciopero è previsto anche un presidio, dalle ore 8 di dopodomani, 17 ottobre, davanti al cantiere vecchio Amiu della Volpara, in via Lungobisagno Istria, 35.

Il contratto collettivo è scaduto da quasi un anno e dopo mesi di trattative infruttuose con Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e Centrali Cooperative, i sindacati Fp Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Fiadel hanno deciso di proclamare sciopero.

“La questione economica è solo uno degli aspetti al centro del rinnovo – spiegano gli organizzatori – la nostra piattaforma chiede maggiori investimenti su capitoli importanti come salute e sicurezza, riconoscimento delle professionalità, rafforzamento del welfare, maggiori tutele per i lavoratori degli appalti”.

Fp Cgil, Fit Cisl Uiltrasporti e Fiadel chiedono di recuperare il potere di acquisto degli stipendi mangiati dall’inflazione, maggiore sicurezza per chi lavora ogni giorno negli impianti e sulle strade, una classificazione del personale che riconosca competenze e responsabilità reali.