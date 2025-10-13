Amiu Genova, in base alla legge 146/90 “Norme sull’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, avvisa che nella giornata di venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato lo sciopero generale dalle sigle Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel in tutti i settori pubblici e privati.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, Amiu segnala all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi.

Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità.