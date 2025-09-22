Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, mercoledì 24 settembre 2025 dalle ore 07:30 alle ore 22:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Pegli.
L’interruzione idrica riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via Prà zona arenile
• Giardini Mario Peragallo
• Largo Calasetta
• Lungomare di Pegli lato mare
• Ponte Antonio Milani
• Giardini Giacomo Catellani
• Vie limitrofe.
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.
Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori programmati da Ireti a Pegli sulle tubature dell’acqua potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.
