A Genova è stato revocato il divieto di balneazione in quattro spiagge del ponente che dalle indagini di Arpal erano risultate inquinate. Lo comunica il Comune di Genova con una nota.
“Visto l’esito favorevole delle analisi effettuate da Arpal, la sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu revoca il divieto temporaneo di balneazione”.
Questi i punti del litorale genovese che da oggi, venerdì 19 settembre, tornano balneabili:
- Castello Genovese,
- Lungomare di Pegli,
- Spiaggia Multedo,
- Ponente Torrente Rexello.
Dal sito di Arpal, al momento, risultano ancora non conformi le spiagge di Priaruggia e il litorale di piazza Nicolò da Voltri.
Lascia un commento