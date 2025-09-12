Con ordinanza della sindaca Silvia Salis è nuovamente stato istituito il temporaneo divieto di balneazione a Genova nei seguenti punti: lungomare Pegli, da Molo Lomellini a Molo Torre (707 metri) e spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a Rio Rostan (263 metri).
I risultati temporaneamente non idonei alla balneazione sono emersi dai campionamenti effettuati da Arpal lo scorso 10 settembre.
In precedenza nelle due spiagge di Genova erano già stato stabilito il divieto di balneazione in seguito all’ondata di maltempo di inizio settembre che aveva influito negativamente sulla qualità dell’acqua.
Dalle ultime analisi effettuate dall’Arpal, nel territorio comunale risultano non conformi a causa dell’inquinamento anche:
- Castello Genovese
- Piazza Nicolò da Voltri
- Ponente Torrente Rexello
- Spiaggia Priaruggia.
