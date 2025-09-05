Il maltempo dei giorni scorsi ha creato danni anche a livello di qualità delle acque del mare.
Alcuni tubi delle acque nere nel torrente Varenna a Pegli sono stati parecchio danneggiati e anche Voltri paga le conseguenze delle piene dei suoi torrenti.
A seguito dell’esito sfavorevole delle analisi effettuate da Arpal, la sindaca di Genova Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti del litorale genovese:
Castello Genovese, dal civico 30 di via Camozzini a ovest del torrente Leira;
Piazza Nicolò da Voltri, dal civico 1 della piazza al molo del bacino portuale di Pra’;
Ponente Torrente Rexello;
Lungomare di Pegli, da molo Lomellini a molo Torre;
Spiaggia Multedo, da argine sinistro Varenna a rio Rostan;
Spiaggia Priaruggia, dal tratto terminale di Via S. Stacchetti a asse di Via Capo S. Rocco;
Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara.
