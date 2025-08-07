Il comitato di coordinamento dei soci di Amt ha preso atto e accolto la rimessa del mandato (in sostanza le dimissioni) dei componenti del cda dell’azienda di trasporto pubblico di Genova e provincia.

I componenti del consiglio di amministrazione sono stati invitati a formalizzare, non appena possibile, la presentazione delle dimissioni con efficacia a decorrere dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

I soci hanno, inoltre, invitato il presidente del consiglio di amministrazione, Ilaria Gavuglio, a convocare un’assemblea, da tenersi nell’ultima settimana di agosto, avente all’ordine del giorno sia le dimissioni degli attuali amministratori sia la nomina del nuovo organo amministrativo.

Con la formalizzazione delle dimssioni si chiude così l’era di Ilaria Gavuglio come presidente di Amt.

Nominata a dicembre 2022 dopo le dimissioni dell’amministratore unico Marco Beltrami, avvenute dopo divergenze sulla politica tariffaria con l’amministrazione dell’allora sindaco Marco Bucci. Gavuglio era stata presidente del collegio sindacale di Amt prima di diventare presidente.

A settembre 2024 Gavuglio era stata riconfermata insieme al cda: Enzo Sivori vicepresidente, Giorgio Canepa, Sabina Alzona e Manuela Bruzzone.

Gavuglio però resterà in azienda come direttore generale.