Casa al mare, in agosto impennata degli affitti ad Arenzano e Diano Marina

È quanto emerge dalle rilevazioni dell'Ufficio Studi Tecnocasa: 3000 euro per un bilocale

La località più costosa tra quelle prese in esame dall’Ufficio Studi di Tecnocasa è Lerici : i prezzi qui si mantengono sempre elevati e presentano oscillazioni minime, dai 4000 euro di giugno ai 4500 euro sia per il mese di luglio che per quello di agosto.

È quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Tecnocasa per i mesi di giugno, luglio e agosto 2025 che ha preso come riferimento per l’alloggio delle vacanze un bilocale da quattro posti letto .

