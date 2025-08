Il Consorzio I‑NEST, parte della rete degli European Digital Innovation Hubs (EDIH), ha ufficialmente lanciato il terzo Investor Day, una straordinaria occasione per startup e pmi italiane attive nella trasformazione digitale, con particolare focus su intelligenza artificiale, high performance computing (HPC) e cybersecurity. Le candidature sono aperte fino al 15 settembre 2025.

Le imprese selezionate avranno accesso a un percorso strutturato che punta a valorizzare il loro potenziale di crescita. Tra i principali vantaggi:

● Visibilità: partecipazione a un evento dedicato, con incontri programmati con investitori, aziende e stakeholder del settore.

● Mentorship: tutoraggio specialistico per rafforzare strategia, modello di business e pitch.

● Networking: accesso a una rete di contatti a livello nazionale ed europeo.

● Finanziamento: contributo a fondo perduto fino a 8.000 euro per supportare lo sviluppo del progetto.

L’Investor Day si concluderà con un evento in presenza, con la cerimonia di premiazione prevista il 20 ottobre presso il Dama Tecnopolo di Bologna. L’appuntamento offrirà alle imprese selezionate l’opportunità di presentare i propri progetti a una platea qualificata, in un contesto pensato per creare occasioni di crescita.

Per candidarsi, è necessario registrarsi sul sito di I‑NEST e compilare la domanda online.