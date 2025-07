La società eXyond, controllata di Circle Group, ha sottoscritto un importante contratto con un’azienda campana, già cliente da diversi anni, per l’ampliamento dei servizi di telematica e geolocalizzazione. Il contratto, dal valore complessivo di quasi 100.000 euro, prevede l’estensione dei servizi di geolocalizzazione eXyond sui veicoli del consorzio, che includeranno 140 trattori satellizzati e 210 semirimorchi.

Il contratto, della durata di 36 mesi, permette l’implementazione di servizi di integrazione dei dati con le piattaforme TMS, un passo fondamentale per migliorare l’efficienza e la tracciabilità delle operazioni logistiche. Inoltre, temi cruciali come il consumo di carburante e la diagnostica avanzata, sono stati presi in considerazione, con la previsione di attivare nuovi servizi su trattori, al fine di monitorare e ottimizzare ulteriormente le operazioni.

Luca Abatello, ceo di Circle Group, ha commentato: «Questo contratto rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel settore della logistica e del trasporto intermodale nonché delle soluzioni telematiche per il monitoraggio dei trasporti e il dialogo con i nodi. Siamo quindi orgogliosi di essere partner tecnologico di importanti realtà aziendali, contribuendo con soluzioni innovative alla transizione verso processi più sostenibili ed efficienti. In linea con il nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth” siamo costantemente impegnati nella evoluzione delle soluzioni Kmaster® e Milos® sempre più integrate, per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione».