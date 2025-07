Boero, il colore italiano dal 1831, rafforza la sua presenza nel mercato grazie a investimenti strategici nel settore degli esterni. In quest’ottica, rientra la riconfigurazione dell’offerta di settore che prevede soluzioni sempre più performanti, certificate e pensate per rispondere alle esigenze dei professionisti della filiera dell’edilizia: tra questi il nuovo ciclo tecnico B.BetonHP e la nuova collezione colori 1831 esterni – Il colore italiano.

«Il percorso di crescita continuo nel settore degli esterni ha portato Boero ad attuare una riconfigurazione dell’offerta di mercato, secondo i principi della filosofia del “Positive Impact” − spiega Riccardo Carpanese, direttore marketing di Gruppo Boero − soluzioni sostenibili, innovative, altamente performanti e certificate da proporre a un target professionale sempre più esigente ed attento alle tematiche ambientali».

«La scelta di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel segmento professionale degli esterni è dettata dalle previsioni di una crescita importante in questo ambito, guidata dalla necessità impellente di mettere mano a un patrimonio edilizio obsoleto, poco salubre e sicuro, e dalle imminenti novità che porterà con sé la roadmap di implementazione nazionale dell’Epdb, Energy Performance of Buildings Directive», sottolinea.

La strategia del marchio Boero prevede un potenziamento dell’offerta di soluzioni professionali certificate, in particolare dei Sistemi a Cappotto Boerotherm, dotati di Eta e marcatura Ce e conformi ai più elevati standard di prestazioni per l’efficienza energetica.

Gran parte delle soluzioni Boero per esterni è dotata di certificazione Epd, a conferma dell’impegno costante dell’azienda verso la piena conformità ai requisiti Cam (Criteri ambientali minimi) e agli standard ambientali più evoluti per aumentare la propria competitività negli appalti pubblici e di grandi opere.

Il lancio del ciclo tecnico B.BetonHP

Nell’ambito della più ampia riconfigurazione dell’offerta per esterni, Boero rilancia quest’anno il ciclo tecnico B.Beton, che evolve in B.BetonHP. Il ciclo include il rivestimento murale e il fondo ed è in grado di garantire adesione, durabilità, copertura e uniformità del colore.

B.BetonHP, è un rivestimento murale acrilico antialga ad elevata stabilità cromatica nel tempo in termini di intensità e profondità. La tecnologia Mbi (Microbiocida incapsulato) impiega microbiocidi incapsulati capaci di resistere agli agenti atmosferici e garantisce protezione duratura ed efficace del film, mantenimento del colore inalterato sulle superfici in esterno anche a distanza di molti anni e, infine, riduzione dei costi di manutenzione dovuti al deterioramento. B.BetonHP Fondo è, invece, il fondo pigmentato uniformante a granulometria fine, a base di speciali copolimeri acrilici formulati con tecnologia Ebs (Emulsified binding system).

B.BetonHP si integra perfettamente con la collezione colori 1831 Esterni – Il colore italiano recentemente presentata da Boero e composta da 410 colori proprietari.