Boero arricchisce la sua offerta dedicata al colore con la nuova mazzetta “1831 Esterni -Il colore italiano”.

Questa nuova collezione è il risultato di un lavoro interfunzionale tra ColourScience, il cuore del Laboratorio di Ricerca & Sviluppo di Boero per quanto riguarda il colore, il marketing e i colour designer interni all’azienda. Durante la scelta delle cromie, è stata fondamentale l’esperienza maturata negli anni da Boero nella realizzazione di oltre 80 Piani del Colore su tutto il territorio italiano, strumenti essenziali per la tutela e la salvaguardia dei centri storici, che attraverso una progettazione cromatica adeguata, riescono a restituire agli edifici riqualificati il fascino originale.

“1831 Esterni-Il colore italiano” deriva dalla collezione “Colori per Interni 1831-Il colore italiano” e ne riprende le tre coordinate di base che sviluppano il Cilindro cromatico e definiscono il codice di ogni colore: tinta, saturazione e chiarezza.

Nella proposta sono inclusi 410 colori proprietari, suddivisi in colori cromatici e colori desaturati. I colori cromatici sono 325 e si ispirano alle tonalità tipiche dell’architettura italiana e mediterranea, come gialli, aranci e rossi; oltre ai blu e verdi, per una proposta cromatica completa. 85 sono invece i colori desaturati, tratti dalle aree cromatiche dei grigi e dei neutri, scelti per soddisfare le esigenze di un’edilizia più contemporanea che ha come modello l’architettura tipica dei paesi del Nord Europa.

Ogni colore di “1831 Esterni – Il colore italiano” è formulato con pigmenti altamente resistenti alla luce e agli agenti atmosferici, per la massima stabilità nel tempo e per la riduzione del del metamerismo (fenomeno percettivo in cui due colori appaiono uguali sotto un determinato tipo di luce, ma diversi sotto vun altro tipo di illuminazione).

All’interno della mazzetta, accanto a ogni codice colore è riportato anche il suo indice di riflessione, grazie al quale è possibile individuare facilmente l’idoneità al suo utilizzo sui rivestimenti dei sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm. I colori idonei su Boerotherm hanno un indice Y>=20 e sono contraddistinti da un pallino.

La progettazione degli schemi cromatici della facciata ha sempre come punto di partenza la scelta del colore principale della facciata che, a seguire, deve essere abbinato ai colori degli altri elementi come infissi, cornici, decori e persiane. La collezione “1831 Esterni – Il colore italiano” prevede tre tipologie di abbinamento colori:

1. armonico: propone la combinazione di più tinte adiacenti, che presentano gradi di saturazione e chiarezza uguali o diversi.

2. In contrasto di saturazione: abbinamento di due colori che hanno la stessa tinta di partenza, ma si differenziano per intensità cromatica.

3. In contrasto di chiaroscuro: accostamento di due tinte che contrastano tra di loro per grado di chiarezza.

I colori di “1831 Esterni-Il colore italiano” sono realizzabili con una gamma completa di rivestimenti e fondi per muri esterni. Pensati per rispondere con professionalità e affidabilità alle complesse esigenze tecniche e prestazionali dei sistemi vernicianti in facciata, i prodotti Boero hanno ottenuto la certificazione ambientale EPD® e sono rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi – C.A.M. Le loro formulazioni sono state sviluppate per offrire elevate prestazioni durante le operazioni di posa e per assicurare risultati di eccellenza e massima protezione contro raggi U.V. e agenti atmosferici.