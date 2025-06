Formalizzato oggi il subentro di Rivieracqua spa, gestore unico del servizio idrico integrato per l’Egato Ovest Imperiese, nella gestione del servizio acquedotto di 11 comuni dell’imperiese attraverso la sottoscrizione dell’atto di cessione di ramo d’azienda con Ireti spa.

Nel dettaglio, l’operazione, che permette la ulteriore unificazione del ciclo idrico integrato avviato negli scorsi anni, comporta il trasferimento a Rivieracqua della gestione del Segmento Acquedotto del servizio idrico integrato nei territori precedentemente affidati a Ireti. L’iniziativa dà attuazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 16 del 22 maggio 2025 e rappresenta un passaggio strategico per il consolidamento del servizio idrico a livello d’ambito.

Il cambio di gestione sarà ufficializzato il 1° luglio 2025 con l’effettivo passaggio di consegne e il trasferimento a Rivieracqua di infrastrutture, immobili, automezzi, attrezzature, personale, contratti di fornitura e utenze.

L’operazione consentirà di proseguire nel percorso di efficienza e integrazione del servizio idrico per le componenti di fognatura e depurazione in gran parte dei Comuni interessati: Camporosso, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallebona, Isolabona, Dolceacqua, Seborga, Vallecrosia, Ventimiglia (frazioni San Secondo e Siestro), Bordighera (estensione).

«Con questo passaggio completiamo un percorso di riorganizzazione fondamentale per il territorio», ha dichiarato Fabio Trolese – amministratore delegato di Rivieracqua. «Consolidare la gestione del servizio idrico in un unico soggetto – prosegue Trolese – ci consente di lavorare con maggiore efficacia, visione strategica e vicinanza ai cittadini. A questo proposito, stiamo predisponendo tutte le misure necessarie a garantire la continuità del servizio e il passaggio senza disagi per gli utenti».

Il nuovo gestore ha, infatti, acquisito la banca dati delle utenze di Ireti e provvederà a informare i clienti del subentro nei contratti. Per eventuali segnalazioni, è attivo il numero verde 800.410.344, che sarà comunicato anche tramite i canali Ireti per 60 giorni.