Contship annuncia l’acquisizione di Sts, società specializzata in intermediazione doganale con sede a Genova. L’operazione consolida la gamma di soluzioni a valore aggiunto fornite dal Gruppo Contship per clienti nazionali e internazionali.

Con l’ingresso di Sts Contship compie un ulteriore passo verso la costruzione di un ecosistema logistico integrato, in grado di fornire un’offerta sinergica di servizi a elevato valore aggiunto: dai servizi terminalistici, al trasporto (via truck o intermodale), passando per la consulenza e l’attività doganale. L’integrazione tra Contship e Sts permetterà di offrire un pacchetto completo di servizi doganali, tra cui: assistenza e consulenza su normativa doganale nazionale, europea e Cbam, gestione operativa delle pratiche in import/export, servizi Aeo (Authorized Economic Operator), verifiche e audit doganali.

«La nostra missione è costruire supply chain sempre più fluide, interconnesse, e sostenibili. In questo contesto, la componente doganale rappresenta un acceleratore strategico per il business dei nostri clienti – ha dichiarato Matthieu Gasselin, ceo di Contship Italia. – Con Sts condividiamo il forte approccio “customer centric” e l’integrazione delle loro competenze ci permetterà di essere ancora più efficaci nel supportare tutti i nostri partner nei mercati globali».

Oltre alla consulenza doganale, Sts offre servizi complementari quali ad esempio la gestione diretta dei magazzini doganali e dei servizi portuali. Con l’acquisizione, le operazioni doganali saranno integrate con quelle già fornite dal Gruppo Contship tramite la controllata Rail Hub Milano, garantendo continuità operativa e nuove opportunità di collaborazione.

A seguito del closing dell’acquisizione, i soci di Sts, che entreranno nel nuovo consiglio di amministrazione, hanno espresso il proprio punto di vista sull’operazione, confermando l’impegno verso una transizione fluida e sinergica. Con questa acquisizione, Contship prosegue il proprio percorso di sviluppo strategico, confermando l’impegno a posizionarsi come interlocutore unico per la supply chain dei propri clienti, grazie a un’offerta integrata e rafforzata dal controllo diretto e dalla proprietà degli asset logistici.