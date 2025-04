Segnalazioni di disservizi agli impianti di illuminazione pubblica quasi dimezzate in cinque anni (-46%), con una media mensile che da 1.067 richieste di intervento del 2020 crolla a 578 (dato riferito agli ultimi 12 mesi).

Sono alcuni degli obiettivi raggiunti nel percorso verso l’efficientamento energetico intrapreso dal Comune di Genova con l’adesione alla convenzione Consip Servizio Luce 4 per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni. A renderli possibili City Green Light, che dal 2020 si occupa dell’illuminazione pubblica del capoluogo ligure e che, nei 9 anni di mandato, ha previsto un investimento complessivo di 34 milioni di euro.

Ad oggi sono oltre 50.000 i punti luce in città efficientati su un totale di 58.000 (i restanti avevano già adottato la tecnologia a led) un’iniziativa che, insieme alle altre pianificate, permette a Genova di tagliare 14.000 tonnellate di CO2 e di ottenere un risparmio energetico del 70%. Ma anche di accreditarsi come uno dei capoluoghi più innovativi d’Italia e del panorama internazionale, grazie a progetti come Genova Future City Map, iniziativa pionieristica che con l’ausilio di un aeromobile ha permesso la realizzazione della mappatura del territorio per la pianificazione di strategie sostenibili, o di Lighting for Genoa grazie al quale la città è salita sullo scalino più alto del podio del Luci Cities & Lighting Awards 2024, il contest internazionale promosso dall’associazione Luci e indirizzato alle città di tutto il mondo capaci di promuovere progetti di illuminazione urbana in grado di generare effetti positivi sullo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

«La sicurezza urbana passa innanzitutto da un’illuminazione efficiente. Per questo, stiamo investendo in progetti innovativi capaci di creare un ciclo virtuoso di efficientamento energetico, aumentando la luce nelle nostre strade e piazze mentre riduciamo i consumi. Non solo la fondamentale riqualificazione energetica di tutti i punti luce della città: in questi anni, in sinergia con il nuovo gestore dell’illuminazione pubblica City Green Light, abbiamo avviato importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente urbano per garantire maggiore sicurezza e migliorare la fruibilità di alcune delle più belle piazze e vie del nostro centro storico – dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Sergio Gambino –. Introdurre la tecnologia a Led per ridurre gli sprechi, mappare i tetti nell’ottica di incrementare l’efficienza energetica con un impatto positivo sull’ambiente, illuminare scenograficamente i vicoli a beneficio di residenti e commercianti sono azioni che, messe a sistema, non solo migliorano la qualità del servizio per cittadini e turisti, ma consentono altresì di rendere Genova sempre più bella, attrattiva e vivibile per tutti».

Oltre agli interventi previsti dal contratto, City Green Light ha realizzato una serie di attività aggiuntive senza costi per il Comune.

Tra queste, la progettazione esecutiva per la riqualificazione tecnologica di 30 tunnel e gallerie (4,2 km), il rinnovamento degli impianti di illuminazione pubblica di 6 gallerie (1,2 km) con un investimento di circa 670.000 euro, e la sostituzione della torre faro in corso Perrone, con il rifacimento di 4 torri a Marassi per un valore di circa 65.000 euro.

L’azienda ha inoltre in previsione investimenti per 1 milione di euro in progetti Smart City.

Tra le iniziative extra budget, “Genova Future City Map” (di cui abbiamo scritto qui) il primo progetto italiano di telerilevamento aereo per la mappatura degli asset urbani, che ha portato al sorvolo dell’intero territorio comunale di 245 km quadrati con un aeromobile dotato di sensori avanzati.

In particolare, il progetto consente di classificare oltre 50.000 tetti per valutarne il potenziale fotovoltaico, analizzando l’esposizione, l’ombreggiamento e la pendenza; quantificare la potenza fotovoltaica installabile sull’intero territorio comunale; monitorare l’efficienza degli impianti esistenti e identificare le anomalie termiche degli edifici, supportando interventi di efficientamento energetico e fornire dati utili per lo sviluppo di comunità energetiche.

Altro fiore all’occhiello della proficua collaborazione tra il Comune di Genova e City Green Light, il progetto “Lighting for Genoa”, un esempio virtuoso di come l’illuminazione possa trasformare e riqualificare lo spazio urbano, valorizzando il patrimonio storico e culturale.

Vincitrice del premio internazionale Luci Cities & Lighting Awards 2024, l‘iniziativa ha coinvolto 9 piazze del centro storico, trasformate in scenari suggestivi grazie a una serie di illuminazioni scenografiche a Led (a basso consumo energetico) installate da City Green Light, che si occupa anche della loro manutenzione. Nato da un’idea di valorizzazione urbanistica sviluppata dal Comune di Genova – assessorati all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici – tra il 2017 e il 2021, insieme al Dipartimento di Architettura e Design della Scuola Politecnica dell’Università di Genova e a Urban Lab (il laboratorio di urbanistica ideato da Renzo Piano), il progetto di illuminazione scenografica è stato realizzato con il contributo di lighting designer appartenenti alla rete Women in Lighting Italy.

City Green Light ha inoltre curato l’implementazione e il rinnovamento dell’illuminazione monumentale di numerosi siti di pregio nel centro storico, tra cui via Garibaldi, via del Campo, Porta Vacca, Porta Soprana, Cattedrale di San Lorenzo, Basilica delle Vigne, Palazzo San Giorgio, Chiesa San Pietro in Banchi, Chiesa S. Giovanni in Pré, Chiesa Santi Ambrogio e Andrea e circa 20 edicole votive. Interventi che hanno permesso di esaltare la bellezza architettonica di questi luoghi simbolo della città.

«L”impegno di City Green Light a Genova si estende ben oltre la semplice gestione dell’illuminazione pubblica. In stretta collaborazione con il Comune, abbiamo implementato progetti innovativi che spaziano dalla riqualificazione energetica di infrastrutture strategiche, come gallerie e tunnel, alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale attraverso illuminazione monumentale e artistica. Contestualmente, abbiamo investito in soluzioni Smart City e nella mappatura aerea del territorio, fornendo dati cruciali per la pianificazione di strategie urbane sostenibili. Il nostro obiettivo primario è contribuire attivamente alla trasformazione e alla transizione energetica e digitale delle città. In questo contesto Genova rappresenta un esempio virtuoso di come, collaborando con le istituzioni locali, possiamo ottenere risultati di eccellenza anche a livello internazionale, migliorando efficienza, sicurezza e qualità della vita», afferma Tomaso Naldi, Direttore Business Unit Nord Italia, City Green Light.

L’azienda ha fornito e posato 540 nuovi quadri elettrici, riconvertito 6 impianti da media a bassa tensione (1.700 punti luce), potenziato l’illuminazione a terra nel centro storico con 350 nuovi punti luce, migliorato l’illuminazione di oltre 6.000 punti luce nel centro storico e nelle principali vie, sostituito 500 sostegni. Sono stati effettuati oltre 3.600 interventi straordinari, fornita assistenza per oltre 42.000 richieste di intervento, e consulenze tecniche per grandi cantieri. Oltre a occuparsi della gestione delle pratiche interferenziali con gli impianti IP e del monitoraggio dello stato degli impianti, con verifiche annuali su quadri elettrici e pali.