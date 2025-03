Fermo nazionale dell’autotrasporto. Dopo l’ennesimo incontro, definito sterile al ministero dei Trasporti, Trasportounito ha deciso di proporre alla categoria, in occasione dell’assemblea convocata per il 16 marzo prossimo ad Anagni, la misura estrema di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci a partire dalla giornata del 31 marzo.

«Di fronte alla totale assenza di qualsivoglia risposta da parte del ministero alle gravissime problematiche che rischiano di far collassare gran parte delle aziende italiane di autotrasporto – afferma Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito – ci troviamo costretti a malincuore a ricorrere alla protesta che lo stesso autotrasporto ha sempre utilizzato con grande prudenza».

Trasportounito ha consegnato al ministero le proposte di base indispensabili e non più rinviabili per regolare il mercato dell’autotrasporto oltre alle ulteriori proposte per affrontare le emergenze dei conducenti professionali.

«Come già accade da mesi − dichiara Longo − le risposte sono state, eufemisticamente, evanescenti e prive di qualsiasi contenuto. Il fermo servirà a far comprendere alcune realtà di base che speravamo fossero diventate di patrimonio condiviso della politica: come quell’80% delle merci che si muovono nel Paese e che riescono a muoversi solo ed esclusivamente perché esiste l’autotrasporto».