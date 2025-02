Cfo Sim ha abbassato a 23 euro per azione (dai precedenti 24,5 euro) il target price su Orsero confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo visto l’upside potenziale dell’86%. Lo riporta Teleborsa.

Gli analisti scrivono che le previsioni di Orsero per il 2025 mostrano la capacità del gruppo di generare una buona crescita dei ricavi unita alla migliore redditività della categoria, guidata dalle linee di prodotti a valore aggiunto costantemente sviluppate negli ultimi anni e nonostante alcuni venti contrari previsti. Inoltre, il management di Orsero prevede di generare una discreta quantità di liquidità anche nel 2025, riducendo ulteriormente la leva finanziaria dell’azienda e continuando a remunerare i propri azionisti.

Dopo la pubblicazione delle previsioni di Orsero per il 2025, Cfo Sim ha aggiornato il modello tenendo conto di 1) una crescita dei ricavi leggermente superiore, incorporando principalmente volumi di vendita crescenti relativi alla BU Distribuzione, 2) una messa a punto della redditività, 3) un capex inferiore a quanto precedentemente previsto nel 2025, a causa della sovrastima degli investimenti per il nuovo magazzino di Siviglia e 4) un DPS di 0,50 euro per azione (precedente 0,60 euro) in linea con l’importo stimato in via preliminare dall’azienda.

Inoltre, Cfo Sim ha lasciato invariate le stime per il 2024. Il risultato combinato è un aumento medio del 2,0% dei ricavi nel 2025-26 abbinato a una riduzione media del 4,0% e del 7,0% rispettivamente dell’ebitda rettificato e dell’utile netto rettificato nello stesso periodo.