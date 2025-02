Il Cda di Orsero, sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2025, ha reso nota la Guidance per l’esercizio 2025:

Ricavi netti compresi tra 1.580 e 1.640 milioni di euro.

Adjusted Ebitda compreso tra 77 e 82 milioni.

Utile netto Adjusted compreso tra 26 e 30 milioni.

Posizione finanziaria netta è attesa fra 110 e 105 milioni.

Investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra 15 e 17 milioni.

Nel 2025 si prevede il consolidamento delle performance economiche e finanziarie raggiunte e lo sviluppo delle linee di prodotto a valore aggiunto che sono ormai il core business del Gruppo.

I ricavi sono previsti in crescita, la marginalità resiliente e superiore alla media di settore.

La pfn è prevista in riduzione grazie alla forte generazione di cassa operativa del modello di business.

Il gruppo continuerà a perseguire una strategia di crescita che include lo sviluppo organico e operazioni di M&A, orientata alla creazione di valore e al miglioramento della redditività del business.

Bu distribuzione: ricavi in crescita grazie ad un incremento previsto dei volumi di vendita. La marginalità risulta eccellente seppur a fronte dell’impatto di maggiori costi previsti per gli acquisti, effetto del repentino rafforzamento dell’usd, e quindi non pienamente recuperabili nei prezzi di vendita di talune linee di prodotto.

Bu shipping: redditività prevista in lieve miglioramento grazie all’ incremento dei volumi trasportati.

Gli investimenti previsti per il 2025 includono il dry docking di due navi, a completamento del ciclo iniziato lo scorso anno, e il prosieguo degli investimenti nelle principali strutture operative della bu distribuzione.

Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo del Gruppo, e Matteo Colombini, co-ceo e cfo, commentano: «L’esercizio appena concluso ci ha dimostrato come la nuova taglia del Gruppo sia coerente alle aspettative in termini dimensionali e di redditività e come le acquisizioni effettuate negli ultimi anni stiano dando i risultati e gli sviluppi sperati. Ci attendiamo il 2025 come un anno di ulteriore consolidamento degli investimenti effettuati e di continua ricerca di nuove opportunità di crescita coerenti con la visione e la strategia di Gruppo. La BU distribuzione continuerà ad essere il motore della crescita con un focus sulle linee di prodotto che vedono le maggiori prospettive di sviluppo, sui diversi canali di vendita, su cui le aziende del Gruppo stanno investendo negli ultimi anni. Si prevede che lo shipping confermi sostanzialmente le buone performance 2024 e continui a dare il valore aggiunto alla filiera dei prodotti trasportati, specie in un contesto di mercato che presenta molte sfide derivanti dalle tensioni geopolitiche globali che impattano le filiere logistiche. La dimensione raggiunta dalla Società e la generazione di cassa del modello di business ci consente di continuare a crescere e investire, mantenendo allo stesso tempo un corretto livello di remunerazione per gli azionisti senza pregiudicare la forza e la stabilità patrimoniale e finanziaria del Gruppo».

In continuità con gli scorsi anni, il Consiglio di amministrazione ha deciso anche di comunicare al mercato gli obiettivi annuali in ambito Esg, indicando per il 2025: