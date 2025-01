Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,41%. Nel listino principale guidano i guadagni Iveco (+3,02%), Saipem (+2,47%) e Stm (+2,35%). In calo Moncler (-2,06%) e Campari (-1,69%).

Borse Europee senza una direzione precisa: Francoforte +0,3%. Piatta Londra, mentre Parigi è in calo di mezzo punto percentuale.

Mercati azionari dell’area asiatica tendenzialmente in rialzo, con le Borse di Shanghai, Shenzhen e della Corea chiuse per il capodanno cinese.

Con gli operatori che si attendono che la Federal reserve mantenga i tassi invariati e l’attenzione sulle trimestrali dei colossi statunitensi, Tokyo ha chiuso in rialzo di un punto percentuale.

Quotazioni del petrolio senza sensibili variazioni in avvio di giornata: il greggio Wti passa di mano a 73,73 dollari al barile con un calo frazionale dello 0,05% sulle quotazioni di ieri sera a New York.

Il Brent è a quita 77,39 dollari al barile, in calo dello 0,13% .

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro: passa di mano a 1,0435 dollari con un aumento dello 0,05% sui valori di ieri sera. L’euro-yen invece è in calo a 161.766 yen (-0.28%).

Lo spread tra Btp decennale e corrispondente Bund tedesco è in diminuzione a 108 punti base (-1,19%). Il rendimento è a +3,62%.