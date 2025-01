Asl 3 è tra le 156 strutture italiane che questa mattina a Milano hanno ricevuto il “Bollino Azzurro”, riconoscimento per i servizi clinico assistenziali dedicati al tumore della prostata.

L’iniziativa è stata istituita nel 2021 dalla Fondazione Onda Ets, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere attivo in Italia da vent’anni, per premiare le eccellenze della sanità italiana per quanto riguarda la salute al maschile. Le strutture sono state selezionate tra quelle che fanno parte del network degli ospedali “Bollino Rosa” per la salute delle donne, tra cui l’ospedale Villa Scassi Asl 3 che ha ricevuto quest’anno due bollini rosa.

Durante la cerimonia di premiazione, nell’ambito della quale sono state presentate le strutture ospedaliere italiane che hanno ottenuto il riconoscimento, hanno ritirato il bollino per Asl 3 Paola Taveggia, direttore dell’Oncologia Asl 3, e Alessia Cavo, coordinatore della “Prostate Unit” Asl 3, che afferisce alle strutture di Oncologia e Urologia Asl 3 (nella foto).

«Siamo soddisfatti di questo risultato – dichiara Carlo Ambruosi, primario di Urologia Asl 3 – perché è il frutto di un approccio multiprofessionale e interdisciplinare nell’ambito dei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati ai pazienti con tumore alla prostata. Nel 2023 è stata infatti istituita la “Prostate Unit”, un team dedicato all’interno del quale interagiscono diverse figure professionali: urologo-andrologo, oncologo, patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo e infermiere dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico. In questo modo il paziente affetto da patologia oncologica è sempre al centro del percorso di cura: dalla diagnosi alla terapia fino al follow-up. Grazie a questo tipo di organizzazione siamo riusciti a intraprendere un percorso terapeutico che, pur rispettando gli standard, consente la personalizzazione delle cure in un’ottica di miglioramento dell’approccio clinico e chirurgico».

L’iniziativa è patrocinata da Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Airo (Associazione Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica), Auro (Associazione Urologi Italiani), Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri), Europa Uomo Italia, Fondazione Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Ropi (Rete Oncologia Pazienti Italia), Sia (Società Italiana di Andrologia), Simg (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie), Siu (Società Italiana di Urologia), Siud (Società Italiana di Urodinamica), Siuro (Società Italiana di Uro-Oncologia).