Fos ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società Rtc spa, pmi con sede in provincia di Verona che opera nel settore dell’Information Technology fornendo prodotti hardware e software, servizi di consulenza e progettazione di infrastrutture Ict, soluzioni di It management e piattaforme applicative per il retail. Le attività di supporto per l’end user computing e i servizi gestiti per datacenter sono principalmente destinati a clienti della PA e ai settori finanziario-assicurativo e industriale.

Al 31 dicembre 2023 Rtc evidenziava un fatturato di 6,9 milioni di euro, un ebitda di 0,5 milioni di euro, corrispondente a circa il 7% del fatturato, un utile netto pari a 0,2 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto pari a negativi (cassa) 1,5 milioni di euro con un organico di circa 60 collaboratori.

Il contratto relativo all’acquisizione di Rtc prevede che alla data di perfezionamento dell’acquisizione Fos acquisisca la totalità del capitale sociale di Rtc, detenuto dalla società GP Sei srl – Holding della famiglia Pavesi – , titolare di circa il 98% del capitale sociale, e da Camilla Pavesi, titolare del restante 2%. Il prezzo per il 100% di Rtc è stato provvisoriamente determinato dalle parti in 2.525.000 euro. Tale prezzo è comprensivo di un Ifn negativo della Target atteso al 31 dicembre 2024 pari a circa euro 1 milione di euro, al netto di una distribuzione di dividendi a beneficio dei venditori che avverrà pre-Closing. Il prezzo provvisorio potrà essere oggetto di rettifica sino ad un massimo di 3.575.000 euro.

“L’operazione rappresenta un passo strategico per Fos, ampliando le competenze tecniche e l’offerta nei settori dei servizi gestiti, della It management e delle applicazioni Crm e segnando l’ingresso nel mercato strategico del Nord-Est. L’operazione abilita importanti sinergie operative e commerciali, ottimizzando l’efficienza e rafforzando i ricavi ricorrenti. Fos consolida così il proprio posizionamento nazionale perseguendo una crescita sostenibile e profittevole e garantendo valore a lungo termine per gli stakeholders”, scrive la società.

Il co-amministratore delegato di Fos, Enrico Botte, ha commentato: «Siamo estremamente lieti di annunciare un nuovo, significativo passo nel nostro percorso di crescita, con l’acquisizione di Rtc, un’operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition sul mercato. L’integrazione delle competenze di Rtc rafforza la linea di business software house e consolida il nostro posizionamento nel settore dell’It management e dei servizi gestiti, ampliando il nostro presidio territoriale a tutto il Nord-Est. Questa operazione si inserisce coerentemente nella nostra strategia di crescita per linee esterne, rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie in grado di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholders».

Il co-amministratore delegato di Fos, Gian Matteo Pedrelli, ha commentato: «Questa acquisizione rappresenta una opportunità di crescita virtuosa attraverso un processo di integrazione alle attività storiche del Gruppo Fos sia sul piano operativo dei servizi di facility tecnologico, sia sul piano commerciale del settore dell’informatica sanitaria, in un territorio importante nel panorama nazionale».

L’amministratore unico di Rtc, Camilla Pavesi, ha commentato: «Siamo molto lieti di entrare a far parte del Gruppo Fos, che consente a Rtc di proseguire nel cammino di crescita intrapreso anche attraverso un riposizionamento strategico. Questa evoluzione permette di guardare con grande fiducia alle ulteriori potenzialità di sviluppo, beneficiando del solido posizionamento tecnologico e commerciale del Gruppo Fos nel nostro segmento di mercato. Riteniamo che questo progetto valorizzerà al meglio le nostre esperienze e offrirà a tutti i dipendenti nuove prospettive di crescita professionale e personale».