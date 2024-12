Avvio negativo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,78% e dopo i primi scambi amplia l’avvio negativo: l’indice Ftse Mib ha toccato un calo di -1,20% dopo mezz’ora, mostrandosi insieme a Parigi come la Borsa peggiore della mattinata in Europa, dove Londra prova a tenere. Prese di beneficio su Saipem che scende del 3,67% dopo il buon andamento di ieri, seguita da Fineco (-2,32%) e Iveco in calo del 2,32%. Nessuna azione in rialzo.

Mercati azionari europei, come detto, in generale ribasso: in apertura la Borsa peggiore è quella di Parigi, che scende dello 0,8%, seguita da Francoforte in calo dello 0,7% e Londra dello 0,3%.

Borse asiatiche incerte sull’onda di Wall street. Tokyo ha registrato una limatura dello 0,3% dopo che l’inflazione in Giappone mostra di mantenersi sopra l’obiettivo del 2% stabilito dalla Banca centrale.

Prezzo del petrolio in lieve calo: Il Wti con consegna a febbraio passa di mano a 69,13 dollari al barile (-0,36%) mentre il Brent sempre con consegna a febbraio è scambiato a 72,63 dollari (-0,34%).

Nei cambi euro poco mosso: è scambiata a 1,0371 dollari con un aumento dello 0,08% e a 162,9200 yen con una flessione dello 0,13%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è stabile a 118 punti base (+0,73%). Il rendimento è a +3,49%.