C’è tempo fino al 20 dicembre 2024 per candidarsi al progetto di formazione e qualifica gratuito rivolto ad aspiranti Logistic Manager in ambito portuale, un’opportunità unica per chi desideri entrare da protagonista in uno dei settori più dinamici e strategici dell’economia territoriale e nazionale.

Organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, il percorso è pensato per laureati alla ricerca di una carriera ad alto potenziale e con reali prospettive di crescita. Il Logistic Manager è una figura chiave per ottimizzare i flussi di merci, integrare tecnologie innovative e supportare le aziende nelle decisioni strategiche. Un ruolo centrale in un settore che rappresenta il cuore pulsante del commercio internazionale.

È sicuramente importante, per un laureato, accostarsi a questo tipo di opportunità. In primo luogo, per poter beneficiare di un percorso di alta formazione che, strutturato in fasi di teoria e in fasi pratiche, permetta di acquisire competenze avanzate in logistica, gestione aziendale, normative internazionali e sostenibilità. In secondo luogo, per vivere, durante la fase di stage, un’esperienza diretta che consenta di mettere in pratica ciò che si è appreso, ponendo le basi per il proprio futuro percorso professionale. Non ultimo, per ottenere una qualifica riconosciuta relativa ad una figura sempre più richiesta dalle imprese e che sempre di più si affidano a progetti di formazione per trovare e coinvolgere giovani talenti in grado di sostenerle nei processi di innovazione e competitività.

Il corso è aperto a laureati disoccupati, residenti o domiciliati in Liguria. Non è richiesta un’esperienza pregressa, ma solo il desiderio di investire concretamente sul proprio futuro.

Tutte le informazioni dettagliate e la documentazione per le iscrizioni sono disponibili sul sito www.scuolatrasporti.com. È possibile inoltre ricevere chiarimenti telefonando al numero 0187-779162.