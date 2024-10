Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e tra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un nuovo contratto per la progettazione e costruzione di una Commissioning Service Operation Vessel (Csov) per Navigare Capital Partners. Questo accordo, realizzato in stretta collaborazione con Norwind Offshore, è frutto della lunga collaborazione di Vard con entrambe le società e rappresenta la prima opzione esercitata dal contratto firmato a marzo 2024. Oltre a questo accordo, Vard e Navigare Capitals hanno concordato altre due opzioni, la prima delle quali potrà essere esercitata entro fine anno, e la seconda nel 2025.

La nuova unità, basata sul design Vard 4 19, sarà consegnata nel secondo trimestre del 2027 dal cantiere di Vard a Vung Tau, in Vietnam. Progettata su misura per supportare le operazioni nei parchi eolici offshore, sarà la sesta Csov realizzata da Vard per Norwind Offshore, insieme a una Energy Construction Vessel e alla conversione di una Platform Supply Vessel (Psv) in una Service Operation Vessel (Sov).

Lunga 85 metri e larga 19,5 metri, la nave sarà dotata di tecnologie avanzate, tra cui una passerella mobile, con elevatore, compensata rispetto al moto ondoso, di una gru 3D e di un sistema di sbarco regolabile in altezza per garantire un’elevata efficienza operativa e logistica. L’unità disporrà, inoltre, di soluzioni avanzate a batteria, a conferma dell’impegno di Vard verso operazioni sostenibili. Capace di ospitare 87 persone, la nave è progettata per garantire sicurezza e comfort, offrendo un ambiente di lavoro ottimizzato per le attività nei parchi eolici offshore a livello globale.