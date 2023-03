Lavoro: le imprese italiane cercano 52 mila diplomati Its

In Liguria ci sono sei Its Academy: su 1.277 diplomati, 1.085 risultano occupati

Le imprese italiane hanno fame di diplomati specializzati e il 56% delle professioni che ricercano, e che non riescono a trovare, potrebbe essere ricoperta dai ragazzi in uscita dagli Its Academy, gli Istituti tecnici superiori nati nel 2010 per formare giovani in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività in Italia.

A dirlo è Unioncamere, sulla base dei dati dell’indagine 2022 del Sistema informativo Excelsior, realizzato in collaborazione con Anpal.

Anche se numeri degli iscritti sono in costante crescita, l’offerta è ancora molto distante dalle necessità del mercato del lavoro. I diplomati Its nel 2020 sono stati “solo” 5.280, mentre complessivamente, dal 2013, sono stati formati 20 mila ragazzi: secondo Unioncamere solo nel 2022 le imprese hanno ricercato quasi 52 mila diplomati Its.

Gli istituti offrono percorsi di specializzazione tecnica e professionalizzante che rispondono alle richieste di formazione delle filiere produttive più avanzate: durano 2 o 3 anni – il 30% delle ore di formazione deve essere svolto in stage aziendale.

Secondo Indire, Istituto nazionale documentazione innovativa ricerca educativa, l’80% dei diplomati trova lavoro a un anno dalla fine degli studi e di questi il 91% ha trovato un’occupazione coerente con il proprio percorso di studi.

In Liguria gli Istituti tecnici superiori sono sei:

l’Its per l’Efficienza energetica di Savona;

l’Its dell’Informazione e della comunicazione – Accademia digitale a Genova;

l’Its per la Mobilità sostenibile nei settori del trasporto marittimo e della pesca – Accademia italiana della Marina Mercantile, anch’esso a Genova;

l’Its per l’area Tecnologica nuove Tecnologie per il Made in Italy – Settore meccanico/navalmeccanico – cantieristica e nautica da diporto, alla Spezia;

l’Its Accademia Ligure Agroalimentare a Imperia;

l’Its Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture and Hospitality a Santa Margherita Ligure.

I corsi sono finanziati da Regione Liguria attraverso Fondo sociale europeo, da risorse assegnate dal ministero dell’Istruzione o da soggetti privati coinvolti nella formazione e sono realizzati dalle sei Fondazioni Its liguri.

Secondo Indire dal 2012 al 2022 in Liguria si sono diplomati 1.277 studenti Its e gli occupati risultano 1.085.

Dal report Unioncamere emerge che i diplomati Its Academy sono richiesti trasversalmente in tutti i set­tori, ma soprattutto in quelli legati al comparto indu­striale (18.550 richieste) e dei servizi alle imprese (17.850 entrate).

Il Nord Ovest, con il 37% delle entrate previste, è l’area che ricerca la maggior parte dei diplomati e la sola Lombardia ha una richiesta di 13.700 entrate previste.

In particolare, la meccanica è l’ambito in cui c’è più richiesta: con circa 14.300 entrate previste rap­presenta un terzo del totale complessivo di circa 51.600 richieste. A seguire le 8.000 richieste del settore della comunicazione e dello svi­luppo di sistemi software.

I profili più difficili da reperire sono quelli dell’area elettronica, infor­matica e meccanica: 74,6% per i tecnici elettronici, 64,6% per progettisti, amministratori di sistemi, analisti e progettisti di software, 63,5% per gli elettricisti nelle costruzioni civili, 61,7% per gli attrezzisti di macchine utensili.